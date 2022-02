Grandes marées ... prudence !

La Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord appelle à la prudence pour cette période de grandes marées.

Coefficients de 105 ce dimanche, 107 ce lundi 14 juillet. Un coefficient qui correspond à un marnage d’une dizaine de mètres de hauteur d’eau.

Le préfet maritime appelle à la plus grande prudence à tous les usages de la mer, et en particulier les pêcheurs à pied et les touristes qui aiment s’aventurer loin sur le sable découvert.

L’eau remonte rapidement, et quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée montante.

Depuis le début de l'année, sur la façade maritime Manche - mer du Nord, 76 personnes ont dû être sauvées de la marée en urgence.

La préfecture maritime rappelle quelques conseils de prudence : connaître la météo, les coefficients et horaires de marée, ne pas sortir seul, d’emporter avec soi son téléphone portable pour alerter éventuellement les secours en cas de besoin et de rester à proximité d'un point de repli et de conserver un point de repère visuel sur le littoral puisque la marée en remontant modifie considérablement la perception de l'environnement.