Rouen : Kindarena, l'été de la transition

Que de nouveautés dans le paysage sportif de l’agglomération ! En l’espace d’un petit mois, tous les repères pour la saison 2014-2015 ont été bousculés et renversés. L’ALCM Volley-Ball, promise à la Ligue A et à des salles pleines au Kindarena ? Reléguée administrativement. Le basket, moribond en Pro B et laissant peu d’espoir quant à un engouement grandissant au Palais des Sports ? Invité en Pro A et suscitant l’enthousiasme général et celui des dirigeants du Kindarena !

Enfin, troisième pierre à la restructuration de l’édifice, le changement de direction dans la salle sponsorisée par Ferrero à hauteur de 500 000€ par an. Adieu Jean-Louis Foucrier, présent depuis l’inauguration du lieu, bonjour Olivier Leroux, membre du comité régional du sport universitaire.

Tant de changements qui interpellent : comment le Kindarena va-t-il aborder la saison 2014-2015 ? Le taux de remplissage suffira-t-il à équilibrer des comptes en berne ? L’arrivée d’un nouveau directeur s’inscrit-elle dans la continuité du précédent ou dans un renouveau dont on ignore encore les contours ?



Des espoirs d’affluence

Chez les têtes pensantes du Kindarena, le mot d’ordre est le même : pas de panique. Patrick Callais, conseiller communautaire délégué en charge du Palais des Sports, assure que lors de la saison à venir, “il y a matière à amener des événements pour remplir le Kindarena”, sans compter le SPO Rouen en Pro A qui “devrait attirer des spectateurs” et la Crea Handball Oissel qui a “un projet à moyen terme intéressant et qui a franchi un cap important au niveau médiatique.”

Jean-Louis Foucrier, directeur sur le départ, reste sur la même longueur d’onde : “La saison ne sera pas si difficile que ça. Le Kindarena va acueillir un jumping en novembre, du futsal en décembre, de la gym. Le calendrier se remplit petit à petit.” Et le dirigeant de se projeter en janvier 2017, mois durant lequel le Kindarena accueillera plusieurs matchs du Mondial 2017 de handball : “Nous avons montré que nous pouvons accueillir n’importe quel événement mondial.”



Quel budget ?

Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes ? Pas tout à fait. Dès sa prise de fonctions, en juin 2012, quelques mois avant l’inauguration du complexe, Jean-Louis Foucrier ne cachait pas le fait que le Palais des Sports serait difficilement rentable, l’absence de concerts dans le lieu y étant pour beaucoup. S’il ne communique pas sur le budget du Kindarena deux ans plus tard, on devine que la rentabilité n’est toujours pas entrée dans le vocabulaire local. Ce que Patrick Callais confirme : “Le Kindarena perd un peu d’argent. Mais c’est une salle très récente et il sera possible d’équilibrer le budget dans les années à venir.”

Reste à savoir comment. Si l’événementiel devrait contribuer à amener des recettes, les compétitions régulières inquiètent. Le SPO Rouen en Pro A : “L’affluence dépendra des résultats du club”, résume Patrick Callais. Un bon début de saison et les spectateurs afflueront, quelques défaites et le désenchantement guettera. Reste derrière le basket le seul handball... Lourd fardeau pour un club qui évolue encore en troisième division nationale. Le vrai coup dur provient du volley, avec un club monté sportivement en première division et qui est aujourd’hui menacé de disparaître pour raison financière. Le club ne jouera donc pas au Kindarena : “C’est dommage”, convient Patrick Callais. Les 65 % de taux de remplissage moyen en 2013-2014 ne sont donc pas forcément assurés pour l’année à venir.

Mais Jean-Louis Foucrier le promet, il laisse à Olivier Leroux, dont l’arrivée est prévue à la mi-août, une direction saine : “Les bases sont solides. Avec mon équipe, nous sommes partis de zéro et nous pouvons être fiers du travail accompli.” Celui qui évoque un “départ choisi” laisse la place à un spécialiste du sport universitaire. Une satisfaction pour l’ancien directeur : “Il est à même de comprendre tous les enjeux.” Le Kindarena en aura besoin.