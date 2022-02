L'équipe du Caen Basket Calvados est invitée à participer à la grande soirée des Champions, mercredi 24 septembre à la Kindarena de Rouen. Le match principal, à 20h, opposera Nanterre et Limoges. Et en ouverture, à 18h, le CBC défiera le SPO Rouen, promu en Pro A, avec un renfort de poids : celui de Nicolas Batum, parrain du club et joueur émérite de Portland, aux Etats-Unis, en NBA.