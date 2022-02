Rouen : vivez l'été en photos!

En quelques clics, vous pourrez, via le site officiel de Rouen, faire transmettre vos plus belles photos de vacances. Fera suite à cela une collecte qui alimentera deux galeries, une début août et une début septembre. Les photos seront visibles depuis le site de Rouen ainsi que sur ses profils, Facebook, Twitter, Flickr, Rouen Magazine et Google+. La participation à cet événement peut se faire aussi sur les réseaux sociaux. Laissez libre cours à votre imagination en faisant vivre Rouen au fil de vos souvenirs estivaux.

Rendez-vous sur http://www.rouen.fr/galerieete pour poster vos photos.