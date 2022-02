L'unique coopérative sportive de France est dans l'agglo !

Fondée en 2013, Sportrising est la seule Société Coopérative et Participative spécialisée dans le sport en France. Alors que les SCOP (ces sociétés où les salariés sont les associés majoritaires) fleurissent en France, SportRising a forgé sa propre identité. Une révolution pour le directeur Guillaume Dumoulin et les cinq autres fondateurs de la coopérative.



Un projet ambitieux et innovant

Avant de créer sa coopérative, Guillaume Dumoulin était déjà prédestiné à cela. Ancien étudiant en Sports-études, il décide plusieurs années après de créer cette SCOP dans le but de répondre à des besoins en rapport au sport professionnel. Le fondateur de SportRising ne mâche pas ses mots en donnant sa vision du monde sportif actuel: “Le sport présenté par les médias n’est pas porteur de valeurs. Avec SportRising, nous voulons donner une véritable image du monde sportif, tout en accompagnant les sportifs de haut niveau afin de leur faire prendre conscience des enjeux liés à leur carrière”.

SportRising essaye donc d’amener un peu de valeurs et d’éthique dans un milieu à l’image fortement dégradée. Partenaire entre autres du Stade Rouennais, la SCOP fournit depuis 2013 un bilan positif. De quoi susciter des vocations coopératives ?