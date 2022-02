Avant les feux du 14 juillet, les artificiers s'affairent

Pas de surprises pour l’équipe de l’artificier : elle connaît précisément le déroulement de la journée, qu’ils passeront à Mézidon-Canon : “On va d’abord voir le terrain, pour évaluer les distances de sécurité. Selon les conditions météo et le vent, le pas de tir ne sera pas forcément placé au même endroit”, détaille celui qui a lancé son entreprise, “L’art du feu” en 2009 après 15 ans de métier. “On installe ensuite les mortiers, des tubes qui accueilleront les “bombes” à tirer, les connections par fil électrique, tous reliés sur une table de tir. Ce n’est qu’à la toute fin qu’on ajoute la poudre qui fait décoller la pièce...” Parfois, l’installation peut prendre toute une journée, et mobiliser jusqu’à sept personnes.



“Ne pas lasser le public”

La séquence suit un ordre précis, que le chef d’entreprise a voulu très diversifié. Comète, bombe, fusée... “Les effets et les couleurs varient, pour ne pas lasser le public. Et nous non plus !” Et quand tous ces feux sont partis en fumée, reste enfin le travail le plus ingrat : ramasser mèches coupées et coques de fusées. Le rêve prend fin, jusqu’à la prochaine fois.