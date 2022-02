Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 12 et 13 juillet

MANCHE

Ce samedi, l'hippodrome de Graignes accueille le stade Malherbe de Caen avec des interviews des joueurs, des dédicaces mais aussi de nombreux cadeaux et des courses de trot. Ambiance Brésil avec la retransmission de la demi-finale de la Coupe du monde de football. Rendez-vous à partir de 19h. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les moins de 17 ans.



Ce dimanche, c'est la 30ème édition de la Fête de la Mer, sur la plage de Gouville sur mer. Au programme, course de doris le midi, foot brésilien l'après midi, animations musicales et grand feu d'artifice ainsi qu'une fête foraine dès le samedi.



Ce dimanche c'est le moto-cross d'Ouville près de Coutances. Au programme de la journée, course de moto-cross, show freestyle professionel, feu d'artifice et la grande finale du Championnat de france M.X 1. Renseignements sur mc-ouville.com, entrée gratuite.



Ce dimanche, venez soutenir les plus belles voix du grand ouest à Hissez les Voix à Agon-Containville. Le concours de chant ouvert à tous démarre dés 14h. Pour les musiciens en herbe, une grande scène est mise à disposition où ils seront jugés par un jury de prestige d'une part et par le public d'autre part. C'est la 5ème édition.



Le festival Chauffer dans la Noirceur continue ce week-end à Montmartin sur mer pour la 22ème édition, avec ce samedi Ezékiel, The Blaze et ce dimanche Anthony B ou encore Miossec. L'entrée pour 1 journée est à 20€. Retrouvez la programmation complète sur www.chaufferdanslanoirceur.org



CALVADOS

Ce week-end, la Fabrique à Lion-sur-Mer propose plusieurs concerts. Ce samedi Sleepless 2 à 18h et ce dimanche Salsa Factory à 17h et Lady Bird & Andy Compton à 21h. Le programme complet de ces deux jours est à retrouver sur www.lafabrique-lion.com



Le Festival les Virevoltés continue ce week-end pour sa 24ème édition à Vire. Toutes les pratiques artistiques sont à découvrir au détour d'une rue, d'un immeuble, d'un terrain de sport ou de tout autre endroit inattendu. Retrouvez le programme de samedi et dimanche sur www.lesvirevoltes.org



Au Viaduc de la Souleuvre, venez découvrir tous les activités au clair de lune. Vous pouvez pratiquer des sauts à l'élastique, de la balançoire géante et de la luge de nuit. Rendez-vous ce samedi à partir de 21h.



Rendez-vous au coeur de l'histoire le temps d'un week-end dans un des lieux emblématiques de la Suisse Normande: le Château Ganne. Ancienne fortification du 11ème siècle, vous profitez de deux jours d'animations médiévales, de jeux, de découvertes pour toute la famille c'est tout le week end à la Pommeraye.



ORNE

Ce dimanche, c'est la grande braderie de l'Aigle avec une foire-à-tout. Venez faire de bonnes affaires dans les rues de la ville.



Jusqu'au 31 août, la ville de L'Aigle passe à l'heure d'été en proposant une programmation de concerts plein air tous les dimanches. Les infos complémentaires sur la programmation sur le site internet www.ville-laigle.fr