Sur la rive droite de Caen, quel avenir pour le quartier de Vaucelles ?

Il y a une trentaine d’années, on comptait encore sur ces hauteurs caennaises une boucherie, deux épiceries, deux boulangeries et même un restaurant. Aujourd’hui, quelques commerces, rue Auguste Lechesne, font de la résistance. Et face à l’église de Vaucelles, le bar El Camino poursuit seul l’animation du secteur, en offrant un programme régulier de concerts aux 5 à 6 000 habitants du quartier.



“Un certain conservatisme anime Vaucelles”

“Le quartier n’est plus aussi populaire qu’il l’a été”, constate justement “Véro”, l’ancienne propriétaire du New Coffee. Et s’il conserve un esprit très villageois et une qualité de vie incontestable, ses rues pittoresques et ses charmantes façades hétéroclites restent assez méconnues des Caennais. Ce que la municipalité aimerait voir évoluer : “nous souhaitons pousser la population à découvrir le quartier de Vaucelles”, précise par exemple Antoine Aoun. Le nouveau conseiller municipal participera ce 21 juillet à sa première permanence à la maison de quartier. Objectif : “Pour la première année, savoir ce que les riverains souhaitent voir changer. Ensuite, on verra ce que l’on peut effectivement réaliser”.

Pour le moment, aucun projet immobilier ne semble être lancé. “Un certain conservatisme anime Vaucelles”, relève le conseiller général du canton, Gilles Déterville : “une résidence pouvait être construite rue Porte Millet, mais des habitants s’y sont opposés. Vaucelles se renouvelle, mais ne se développe pas.” Si l’on en croit Jean-Michel Boisset, représentant des notaires bas-normands, “il serait souhaitable qu’une réflexion soit menée et que des immeubles soient requalifiés pour redynamiser le quartier”. En un an, les prix des appartements y ont chuté de 5,4%. Les maisons, elles, trouvent très facilement preneur.

A moyen terme, le quartier devrait en tout cas bénéficier du dynamisme économique du sud de l’agglomération, où se sont installés le centre commercial des Rives de l’Orne, le magasin Ikea, et où la voie verte permet un accès rapide vers de vastes espaces naturels. “Les jeunes couples qui s’installent à Vaucelles sont demandeurs”, reprend Gilles Déterville. “Ils sont aussi attachés aux produits de qualité...” Mais le retour de commerces de proximité sur la place de l’église, un rêve entretenu par certains riverains, semble bien loin. Il rappelle le temps où le quartier de Vaucelles, affublé du surnom de “petit Montmartre”, laissait entrevoir un avenir constitué d’ateliers d’artistes et de repaires musicaux.

Aujourd’hui à la fin d’un cycle, ce patrimoine réservé aux curieux laisse son destin aux mains des nouvelles générations qui l’investissent peu à peu. Futur quartier-dortoir ou quartier d’avenir ? Une chose est sûre, la transition sera longue.

Immobilier

Vaucelles offre une grande densité d’habitation : on estime entre 5 000 et 6 000 le nombre de ses habitants. Il existe très peu de parcelles de terrain disponibles.

Atouts

Proche du centre-ville de Caen, le quartier de Vaucelles est un endroit prisé de promenade, compte tenu de ses belles façades et de sa tranquillité ambiante.

Asso

L’association des Amis de Vaucelles regroupe des habitants d’une zone élargie aux secteurs limitrophes, et organise régulièrement des visites historiques du quartier.

Elus

Prochaine permanence du conseiller de quartier Antoine Aoun, le 21 juillet (12h-14h) à la Maison de quartier. Le conseiller général Gilles Déterville y sera le 12 juillet dès 9h30.