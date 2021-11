Le bilan sur la rentrée de l'université de Caen

A chaque rentrée, ses nouveautés. L'université de Caen n'y échappe pas. Josette Travert, directrice de la faculté rappelle que les principales réformes ' à retenir, concernent la mise en place de la première année commune aux études de santé pour les futurs médecins, odontologues, pharmaciens et sages-femmes qui s'inscrit dans un cadre national, et la mise en œuvre des masters pour la formation des enseignants avec la préparation au concours ”.



Les dispositifs pour accueillir et faire réussir les étudiants sont également été activés, avec pour la troisième année consécutive la nomination d'un enseignant-référent tous les 15 étudiants. Ces derniers ont également la possibilité de passer un certificat en Langues de l'Enseignement Supérieur.



Si 10 000 étudiants doivent encore s'inscrire d'ici la fin novembre, la direction de l'université de Caen s'attend à compter sur un effectif stable pour cette année 2010/2011 avec un chiffre qui se situerait aux environ de 24 300 personnes, dont 22 000 sur le seul campus caennais. Il en coûtera 374 euros à chaque étudiant qui souhaite s'inscrire en licence cette année, frais d'inscription et assurance compris.





Bonus audio > Josette Travert la présidente de l'Université de Caen nous parle des nouveautés majeures pour cette rentrée et revient sur le challenge de lier un peu plus la fac, au monde professionnel.



