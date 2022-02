Festival La Route du Rock : Soirée concert à Caen

Caen se met en route pour le festival la Route du Rock à Saint-Malo qui se tiendra le 13 et 16 août. Pour l'occasion une soirée pré La Route du Rock se tiendra à Caen ce jeudi 10 juillet. Cette année deux salles, deux ambiances avec un apéro showcase et un apéro plus tardif avec dj set et cadeaux a gagner. Voici le programme :

18h30 : Rendez-vous au Gateau Blaster avec le concert de A Drift et Brent Spar, concert aux sonorités rock indé, electro-pop mélancolique.

21h00 : La soirée continuera au bar Au Chef Raide pour un dj set aux sonirités indé rock/pop. La soirée sera animée par un blindtest où le public pourra tenter de repartir avec des invits pour le festival malouin.

La soirée "Pré Route du Rock", c'est jeudi 10 juillet au Gateau Blaster à Caen, 15 rue de Bras. Toutes les informations ici