Vous n'avez rien de prévu ce week-end ? Piochez içi

Concert

Ce soir Irish Kiss est en live à la Fabrique à Lion sur Mer à partir de 22h00. Originaire de la région caennaise, ils surfents sur les airs écossais et Irlandais et revisitent quelques standards de la chanson, l'entrée est libre.





Dans vos clubs

Au Plan B c'est "Radio New-York" by Dario, un artiste club diffusé aujourd’hui dans plus de 25 pays où il fait découvrir les meilleurs nouveautés et tendances US. Rendez-vous au lieu dit Les Margottières à Mâle dans l'Orne.

C'est également la soirée d'inauguration aux Planches à Deauville avec Natty Rico DJ et SAX Player.

Vous découvrez le nouvel habillage du Palais à Hérouville-Saint-Clair avec pour l'occasion des canons à paillettes, une troupe de danseurs des open goodies et des petits fours. Coktail offert avant 1h00.

Au Koncept à Lessay soirée black out avec cadeaux fluo. 3 navettes et un bus pensez à réserver.

Enfin au Green à Poilley dans le Sud Manche demain soir ambiance mondial Tropical avec Dj Ali.