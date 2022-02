La Grenouillère se trouve sur les bords de l'Aure, boulevard Eindhoven, après le centre commercial Emeraude.



Au programme :

21h : concert des Blues Devils. C'est jour de fête pour "Les Blues", 100% pour jus made in Normandie qui célèbrent leur dix ans. Chansons efficaces et mélodies accrocheuses pour un live énergique et plein de fraîcheur.

23h : feu d'artifice.