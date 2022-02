Pendant un après-midi, vous pourrez partager le quotidien d'un soigneur animalier pendant 4 h. Vous le snourrirez, participerez à leur entraînement et les soignerez.

2 heures entières seront passées au secteur mammifère et oiseaux, près de kangourous, des pandas roux - tout juste arrivés au zoo - et des différents perroquets. Pendant les deux heures restantes, vous vous approcherez des grenouilles et crocodiles dans l'espace des reptiles.

L'initiation coûte 55 €. Réservation au 02 32 40 71 44.