Tour de France à la Voile : Les normands For The Hackers en concert à Granville

Tout droit venu de Dieppe, For The Hackers est un groupe d’indie-pop en totale harmonie avec son temps. Ce quatuor composé d’Arthur, Axel, Romain et Alex, joue dans le tableau des groupes du moment alliant sonorités actuelles et réminiscences eighties, mélodies sucrées et four on the floor. Le groupe normand défendra les couleurs de leur nouvel EP "Bloody Colors" en concert à Granville.

Retrouvez-les vendredi prochain, le 11 juillet, dans le cadre du Tour de France à la Voile (21h - Grande scène du Village - gratuit). Retrouvez l'actualité du groupe sur leur site officiel