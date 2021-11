Foire de Caen : 4500 personnes aux repas des aînés

Près de 900 Caennais de plus de 61 ans ont eu aujourd'hui, lundi 20 septembre, le plaisir de déguster en entrée un carré de foie gras de canard à la figue et à la fleur de sel suivi d'un filet de pintade Vallée d'Auge et d'un opéra au chocolat en dessert Le tout agrémenté de vin rouge, vin blanc et de cidre fermier (à boire avec modération!) Durant le repas, les seniors ont aussi eu la possibilité d'écouter des chants indiens, invités d'honneur de l'exposition événement. Tout un programme qui ferait presque regretter aux plus jeunes de ne pas avoir plus de 61 ans !

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire