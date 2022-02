Le salon a accueilli 1 500 participants pour sa première édition qui s’est tenue au Centre International de Deauville. Avec 5 tables rondes et des essais ouverts aux professionnels les 26 et 27 juin, ce nouvel événement a ouvert ses portes au grand public le 28 juin. Une deuxième édition est d'ores et déjà prévu l'an prochain.