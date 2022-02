76540. Pris dans un guet-apens, il se fait voler son portable à Rouen

La Brigade Spécialisée sur le Terrain patrouille rue de la République, dimanche 6 juillet en fin d'après-midi, lorsqu'un jeune homme les interpelle. Il est accompagné d'un ami, âgé de 19 ans, et dit avoir été volé et frappé par trois individus, quelques minutes plus tôt, place de la Haute-Vieille-Tour. Ils se promenaient lorsqu'un homme est venu leur proposer du cannabis. Devant le refus des deux jeunes gens, le suspect leur a alors demandé de lui donner leurs téléphones portables. Deux autres complices se sont alors rapprochés par derrière et ont commencé à violenter les deux jeunes gens. L'un a pu prendre la fuite, pas l'autre, qui fut roué de coups de poing et délesté de son téléphone portable.

Forts du signalement d'un des trois suspects, les policiers ont alors patrouillé dans le centre-ville et ont fini par retrouver le principal auteur des coups, en fuite vers la rue Jeanne d'Arc, près du Palais de Justice. Agé de 21 ans, il a été interpellé et placé en garde-à-vue. Le téléphone portable n'a pas été retrouvé.