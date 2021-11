Idées sorties en Normandie - 20 sept

Ce week-end la Foire Internationale de Caen a reçu son dix millionième visiteur depuis la création de la Foire internationale de Caen, en 1960.

La Foire qui entame cette nouvelle semaine en ce lundi, le BTP à l'honneur avec le CFA Calvados et les artisants des métiers du batîment, mais aussi les élèves du Groupement des Esthéticiennes et les élèves en boulangerie et patisserie qui réalisent des démonstrations, sur l'Espace Artisanat sur l'Esplanade du Hall 2.

Toute la semaine un challenge sur PlayStation 3 est organisé sur l'Espace Tendance Ouest face à l'exposition. Il suffit de faire le meilleur score de la journée avec le nouveau système PlayMove pour repartir avec des cadeaux offerts par le Viaduc de la Souleuvre & Tendance Ouest avec le soutien des magasins Game des centres commerciaux Mondeville & Hérouville et Game – centre ville rue Paul Doumer.

En bref:

Au Café des Images à Hérouville St Clair projection – débat autour du film de Xavier Beauvois « Des hommes et des dieux » à 20h00 au square du théâtre.

Concert gratuit dans le hall du CHU Côte de Nacre à 19h30 avec les Crocodiles.

9 courses se disputent aujourd'hui sur l'hippodrome de Caen de 16h à 20h

Ce soir avant – première du dernier film avec Julia Roberts « Mange, Prie, Aime » ce soir à 20h à l'UGC Mondeville et demain à 19h45 et 22h15 au Méga CGR de Cherbourg :

Demain soir, Guillaume Canet vient présenter son nouveau film à l'UGC Mondeville « Les Petis Mouchoirs » tandis que le CinéMoviking de St Lô vous propose chaque mardi « l'avant-dernière » la dernière diffusion d'un film à l'affiche pour seulement 4,80 ¤.