Avec le concours de la ville de Caen et le soutien du Memphis Café à Mondevillage, Tendance Ouest a pu participer à l'installation d'un écran géant place du théâtre, ce vendredi 4 juillet, à l'occasion du quart de finale de coupe du monde entre l'équipe de France et l'Allemagne. Malgré la défaite et la tristesse, l'ambiance était bon enfant.