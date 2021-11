Le dix millionième visiteur de la foire !

Mélanie et Nicolas Poirier et leurs deux enfants Killian, 4 ans et Zoé, 1 an, sont la famille arrivée 10 millionième à la foire internationale de Caen depuis sa création. C'est Nicolas qui a insisté pour emmener la famille, malgré la route et sa femme réticente.



Arrivés en milieu d'après-midi ce dimanche 19 septembre, les quatre n'avaient à 18h30 pas encore visité un seul hall ni stand, après leur passage dans l'espace VIP où ils se sont "reposés", escortés par le maire de Caen Philippe Duron et le président de la Foire Jean Notari. Interviewés en direct sur le plateau de Tendance Ouest dans le journal de 18h, ils se sont dit "étonnés" et paraissaient émus d'être autant sollicités.



L'organisation de la Foire leur a offert un pass d'accès à vie de la Foire, ainsi qu'un voyage à destination du pays qui sera mis à l'honneur l'an prochain au Parc Expo, pays qui ne sera connu que dans les derniers jours de celle-ci. Ils ont aussi eu droit à une visite guidée de l'exposition-événement sur les Indiens d'Amérique.





L'interview complète enregistrée est disponible ci-dessous :



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire