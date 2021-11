SM Caen: Le jeu des joueurs à Lorient

Un poteau pour Hamouma , un poteau pour Traoré , un poteau pour Nabab et un but pour El Arabi . Le seul de la rencontre qui a permis hier soir aux Stade Malherbe de s'imposer 1-0 à Lorient. Six matchs et déjà quatre buts pour Youssef El Arabi qui n'en finit plus de surprendre. Le nouvel international marocain a encore fait preuve de spontanéité et de génie dans ses dribbles. Surtout sa capacité à tenir la balle a soulagé le bloc équipe à de nombreuses reprises.



A ne pas oublier non plus, la très bonne prestation à la récupération d'Ismaïla N'Diaye , rentré prématurément dans ce match à la 20' minute jeu pour remplacer le capitaine Nicolas Seube , touché à la cuisse et à l'entame de match insipide. La pelouse synthétique du stade du Moustoir ne semblait guère lui convenir hier.



Mention spéciale pour la défense

Mais la mention spéciale de la soirée est à décerner à la défense et tout particulièrement à l'axe central avec une paire Heurtaux - Leca des plus solides. Leur performance hier soir, samedi 18 septembre, est d'autant plus intéressante que les deux hommes étaient de retour. Grégory Leca n'avait d'ailleurs pas joué la moindre minute cette saison, ce qui ne l'a pas empêché de disputer l'intégralité de la rencontre et surtout de toujours rassurer l'arrière garde normande par ses interventions tranchantes.



Sur le flanc gauche, Jérémy Sorbon était titularisé en lieu et place de Grégory Tafforeau qui s'est blessé avant le match. Dans la lignée de son bon début de saison, le numéro 19 bas-normand a parfaitement bloqué son couloir et les intentions de l'ailier lorientais Morgan Amalfitano qui n'est pourtant pas le premier venu.



L'entraîneur malherbiste, Franck Dumas, pouvait être fier de son groupe hier soir. Un groupe qui a fait preuve de très belles valeurs collectives. C'est avec ce genre d'état d'esprit que Malherbe peut envisager avec sérénité le maintien en Ligue 1.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire