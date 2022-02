76540. Maromme : cagoulés et en fuite, deux voleurs interpellés

Mercredi 2 juillet, vers 21 h 40, la BAC a été dépêchée rue Marconi, à Maromme, après qu'une voiture volée ait été identifiée. Sur place, ils remarquent un véhicule roulant à faible allure. Ils se mettent à le suivre. Alors que la voiture de la BAC arrive à leur hauteur, deux individus cagoulés se redressent dans l'habitacle de la voiture suivie, qui accélère alors et prend la fuite.

Deux interpellés, un fuyard

S'ensuit alors une course-poursuite... qui s'achève rapidement. La voiture des fuyards se met en effet à fumer. Leurs trois occupants en sortent pour prendre la fuite à pied et se réfugient dans une entreprise accueillant des camping-cars. Les forces de l'ordre interpellent deux des trois fuyards, deux hommes de 34 et 41 ans, habitant Rouen. Ils avouent un vol par effraction dans une entreprise de Maromme spécialisée dans les distributeurs de friandises et boissons. C'est là qu'ils ont volé la voiture.

A l'intérieur du véhicule volé, les membres de la BAC trouvent également beaucoup d'argent, probablement dérobé dans les monnayeurs des machines commercialisées par l'entreprise ciblée.

Les deux interpellés ont été placés en garde-à-vue. Le troisième suspect est toujours en fuite mais a été identifié.