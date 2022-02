4 et 5 juillet : Grande Braderie de Caen

Chaque année, cette manifestation accueille entre 250 et 300 exposants. De 9h à 19h30, flânez dans les rues caennaises et faites de bonnes affaires auprès de commerçants sédentaires et non-sédentaires.



La grande braderie dans les rues piétonnes de Caen (rue St Pierre, rue de Bras, rue du Moulin, rue de Strasbourg, rue Hamon, Bld Maréchal Leclerc, rue Bellivet) mais aussi la braderie des Rives de l'Orne. Pour la première fois, une dizaine de commerçants du Centre commercial des Rives de l'Orne vont déballer leurs bonnes affaires.



Nouveauté, uniquement le samedi : un vide grenier sur la place du Théâtre, un marché Made in Normandie dans la rue Ecuyère et un marché des brocanteurs et des bouquinistes sur la place Saint Sauveur.



