Sortir en Basse-Normandie le vendredi 4 juillet

Ce vendredi et ce samedi c'est le grand déballage d'Alençon. Plus de 100 magasins déballent dans les rues du centre ville. Présence aussi d'un marché de la création et d'un trampoline. Venez jouer et gagner des cadeaux avec les commerçants pour remporter notamment un week-end pour deux en Angleterre. Et à cette occasion, profitez de la retransmission à 18h du match France-Allemagne sur écran géant place de la Magdeleine à Alençon.





Et à Caen aussi, on soutient les Bleus pour ce quart de finale de la coupe du monde ! Un écran LED de 15 m2 sera déployé sur la place du Théâtre à Caen. Dès 17h30, tout le monde est convié pour vibrer lors d'une soirée familiale et festive, gratuite et ouverte à tous, en partenariat avec Tendance Ouest et le Memphis coffee de Mondeville.

Pour garantir la sécurité de tous, la rue de l'Oratoire sera fermée à la circulation.





Les festivités pour la 45ème édition de la solitaire du Figaro se poursuivent jusqu'à dimanche à Cherbourg ! Ne manquez pas les concerts ce soir de « Minima social club » à 21h et « A fond d'cale » à 22h30. Demain, ce seront Nasser et Da Silva sur la grande scène de la plage verte.

Durant ces 3 prochains jours, rendez-vous dès 10h pour accéder aux villages et à toutes les animations présentes sur place : sport, découvertes, spectacles, jeux...