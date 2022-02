Nördik Impakt, 16e : le Cargö dévoile les premiers noms

Première surprise de cette 16e édition, le retour de la grande soirée de clôture au Parc des Expositions de Caen, samedi 25 octobre. Un rendez-vous très haut de gamme avec, au programme, Chinese Man, Stand High Patrol, Superdiscount 3, Bakermat, Gui Boratto, Köslch, Worakls, Kuage (le nouveau projet de Superpoze, en collaboration avec Adrien, des Concrete Knives...), Orgasmic & Fuzati, Salut c'est cool... Et ça n'est qu'un début.

Parmi les autres artistes à retrouver toute la semaine, le Cargö a dévoilé la présence d'une rencontre entre Fakear et Bibendum, et de sets plus grand public de Jabberwocky, The Do, Isaac Delusion et Applause notamment.

La prochaine édition du festival Nördik Impakt aura lieu du 21 au 25 octobre prochain à Caen. La billetterie est déjà disponible sur lecargo.fr et prochainement sur nordik.org.