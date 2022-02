50502. Un faux policier vole de l'argent au domicile d'un couple de personnes âgées

Un homme se déclarant comme plombier s’est présenté au domicile du couple prétextant relever le compteur et vérifier l’état des installations. Dans un second temps, un complice, habillé en policier, s’est présenté au domicile des victimes, pour « interpeller » le faux plombier, avant de fouiller la maison et s’assurer que rien n’avait été volé, mais dérobant une forte somme d’argent en liquide.

Le système est bien rodé, la police, met en garde contre l’intrusion de ces malfaiteurs. Les autorités rappellent ainsi qu’aucune intervention de ce type n’est spontanée. Toutes sont précédées d’un avis de passage de la part d’Edf de Gdf ou de France Télécom. En cas de doute ou de comportements suspects, il ne faut pas hésiter à composer le 17 le numéro de Police secours.