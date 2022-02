76497. Le dossier Petroplus repasse devant la justice

Dernier espoir pour les Petroplus : alors que la société Valgo a pris possession du site de la raffinerie de Petit-Couronne depuis quelques semaines, le dossier repasse devant la justice. La défense des Petroplus dénoncent la légalité de la vente du site de gré à gré.

Des ex-salariés de Petroplus se rassembleront devant le palais de justice dès 12 h pour une audience prévue à 15 h 30.

Pour rappel, les sociétés Valgo et Bolloré vont s'atteler à la dépollution du site, à l'implantation de PME innovantes sur le développement durable et au stockage stratégique de combustibles. La société Eiffage apportera également sa contribution avec la construction d'une plate-forme logistique multimodale à l'horizon 2018. L'ensemble du projet devrait permettre la création de 100 à 150 postes à court terme et de 400 poste à plus long terme, un "calcul modeste" selon les industriels.