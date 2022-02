Les chevaux de courses prennent leur quartier d'été sur la côte normande

Sur l'hippodrome de Deauville-la-Touques, qui fête ses 150 ans, 2.000 galopeurs disputeront au total 150 courses, au cours de 18 jours de compétition, avec à la clé 7,5 millions d'euros de prix.

Parmi les temps forts, le prix de Rothschild, considéré comme un objectif majeur pour les propriétaires, se courra dimanche 3 août; le prix Maurice de Gheest, réservé aux meilleurs chevaux européens de courte distance de 3 ans et plus, le 10 août; le prix de Morny, sacrant le meilleur 2 ans sur 1.200 mètres, le 24 août et le Grand prix de Deauville, une des préparatoires au prix de l'Arc de Triomphe, le 31 août.

A quelques kilomètres de Deauville, le champ de courses mixte de Clairefontaine organisera jusqu'au 28 août 17 réunions de courses.

Les trotteurs s'affronteront, eux, tous les mardis et vendredis en nocturne sur le champs de courses de Cabourg au cours de 18 réunions jusqu'au 29 août.

Ceux qui ne partiront pas au bord de la mer sont attendus aux portes de Paris, à Enghien (Val-d'Oise), du 3 juillet au 13 août, pour assister à 17 journées de courses. Le prix de Buenos-Aires, le 19 juillet (4.150 m) et le Prix Jean-Luc lagardère le 13 août (2.850 mètres), mettront en valeur l'endurance des compétiteurs.

En marge des courses, de nombreuses animations seront proposées gratuitement aux visiteurs des hippodromes : baptêmes de poneys et visites guidées des coulisses, ainsi que des journées et soirées à thème.