Les animations des concerts de la région

Du vendredi 4 au dimanche 6 juillet de 14h à 19h :

- Initiation et démonstrations de battle de danse urbaine par l'association "BreakEure" d'Evreux : l'association ébroïcienne invitera le public à s'essayer à la danse de rue de manière pédagogique sur un podium.

- Initiation au basket par la Ligue régionale de basket : 2 animateurs de basket proposeront des initiations au shoot, au dribble et aux jeu en équipe sur une aire de basket tout terrain, à savoir un terrain en structure gonflable.

- Initiation au skateboard et au roller par l'association du "Skate Park de Rouen" : 2 animateurs accueilleront le public sur une aire d'initiation (slalom…) et sur une mini-rampe La mise à disposition des rollers, skates et protections est gratuite).

- Performance graffiti par plusieurs artistes graffeurs régionaux (NEAKSER / ARKO / SETER / DITNO 83) : les 4 artistes réaliseront une performance graffiti durant 3 jours sur une structure cube de 5 m de large sur 2,5m de haut ; le public pourra assister à la création de ces fresques urbaines du premier coup de bombe à la dernière.

Espace de détente et de restauration

Du jeudi 3 au dimanche 6 juillet :

12h à 22 h : Espace détente, espace ludique (manège), espace restauration (food truck et glacier, dégustation de fromages normands)



Du vendredi 4 au dimanche 6 juillet :

15h - 18h : Cabane à livres

Prêt de livres et lecture sur place, avec la participation de Rouen Nouvelles Bibliothèques



Samedi 5 et dimanche 6 juillet :

12h – 19h : Village artisanal (exposition et vente d’objet divers avec les artisans locaux)

14h – 19h : Jeux de société et jeux de force (société Ludens)

14h30 – 18h : Animation poneys (baptêmes, initiations voltige et horse ball), avec la participation du centre équestre La SHUR

Eco-cup

Un système de consignes de verres sera mis en place pendant la durée des Concerts gratuits. Les consommateurs achèteront un verre unique consigné qui pourra ainsi resservir plusieurs fois.