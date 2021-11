Michael Jackson dans votre console de jeu

Ubisoft annonce depuis plusieurs semaines un jeu vidéo consacré à Michael Jackson, il vient d'être dévoilé au Tokyo Game Show, son nom, MICHAEL JACKSON: The Experience.

Le jeu ne révolutionne pas le genre, vous pourrez choisir les costumes de votre perso, vous pourrez aussi chanter et reproduire les célèbres pas de danse en rythme du King of Pop et sur onze hits de Michael.

MICHAEL JACKSON: The Experience sortira le 25 novembre sur Wii, DS et PSP, au premier trimestre 2011 sur PS 3 (jouable grâce au PlayStation Move, sorti cette semaine) et sur Xbox 360 (avec le Kinect de Microsoft)