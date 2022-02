Caen : il manque deux millions d'euros pour payer les salaires

Selon Joël Bruneau, en responsabilité depuis le mois de mars dernier, la situation est « malheureusement pire que prévue ». « Le budget primitif 2014 exprimait déjà l'amorce de vraies difficultés », a rappelé l'élu, appuyé par son adjoint aux finances, Michel le Lan. « Le compte administratif 2013 est fortement impacté par des produits exceptionnels, à hauteur de 13,5 millions d'euros. Ils sont surtout liés au sinistre du parc des expositions. C'est un compte en trompe-l’œil ».

La nouvelle équipe en place va jusqu'à soupçonner le maire sortant (Philippe Duron, PS) d'avoir « affiché une situation meilleure qu'elle n'était ».

Du côté du plan pluriannuel d'investissements 2010-2015, même constat. « Sur 205 millions, 70 n'ont pas été programmés », s'étonne Michel Le Lan. « Ça n'est pas tenable ».

Les élus se sont aussi émus du désendettement de la ville. « Un million d'euros sur la durée du mandat, contre 47 sous celui de Brigitte Le Brethon (ndlr : maire UMP de Caen entre 2001 et 2008) ».

Enfin, les élus ont faire part de deux « grandes surprises » : « La Ville avait mis à disposition du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) du personnel, que celui-ci devait payer. En contrepartie, la Ville devait lui verser une subvention. Elle n'a pas été budgétée ni en 2013, ni en 2014. Le conseil municipal doit donc voter ce soir une décision modificative de l'ordre de 660 000 € ».

Pire, il manque même deux millions d'euros pour payer les salaires des agents municipaux en 2014. Ecoutez Michel Le Lan.

La Ville va donc commander une étude prospective « pour voir quelles sont nos marges de manœuvre et trancher dans les différents projets d'investissements ». Joël Bruneau a aussi annoncé une procédure de contrôle des dépenses renforcée et ne pas exclure le non remplacement certains agents, à la faveur de départ en retraite.

A l'ordre du jour également ce soir, le vote de la subvention de fonctionnement pour la saison 2014-2015 du Stade Malherbe Caen. Une subvention de 576 000 euros, « en baisse, sur la partie achat publicitaire », a indiqué le maire.