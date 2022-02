Agrial signe un engagement pour 12 emplois d'avenir

Par cette convention, le groupe AGRIAL s’engage à recruter 12 jeunes en emplois d’avenir sur ses différents sites implantés dans l'Orne entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, dans des métiers qui recouvrent toutes les activités de la coopérative.

À ce jour, 8 contrats ont déjà été signés et une offre est en attente d’être pourvue. Les jeunes engagés sur des postes de magasiniers d’entrepôt, sont basés à Sarceaux, sur la plate-forme Distriservices.

AGRIAL est implanté sur 7 départements (les 3 bas-normands, Indre et Loir, Sarthe, Mayenne et Ile et Vilaine) et se déploie sur une cinquantaine de sites et 230 magasins.

Le groupe totalise 12000 salariés, dont 2500 pour la coopérative qui emploie 350 personnes dans l'Orne, y compris les 50 salariés regroupés sur la plate-forme de Sarceaux, essentiellement sur des postes de magasiniers et de préparateurs de commandes.

La 1ère phase de cette plate-forme a été mise en service il y a 1 an et s'est accompagnée de 40 créations de postes.

Cette plate-forme s'étend sur 30 000 m2. Ses travaux de construction ont été engagés début 2012 et seront achevés à l'automne prochain.

Au terme des travaux, l'activité qui demeure encore sur l'ancienne plate-forme d'Argentan sera recentrée sur celle de Sarceaux, qui réunira alors environ 80 salariés.

Par ailleurs, l'ouverture d'un nouveau magasin est prévue au printemps 2015, avec 5 ou 6 recrutements à la clé.

Les emplois d’avenir dans l’Orne :

Pour le 1er semestre 2014, l’objectif assigné à l'Orne s'élevait à 216 emplois d'avenir. Avec 233 conventions prescrites, le taux de réalisation est de 108% (dont 31 % de conventions réalisées dans le secteur marchand, soit 73 contrats).

En Basse-Normandie, l’objectif semestriel de 744 emplois d’avenir est atteint à 96 % (711 conventions prescrites dont 39% dans le secteur marchand).

Ainsi, l’Orne se situe au-dessus de la moyenne régionale, et au-dessus de la moyenne nationale (87% de l’objectif, soit 34 628 contrats sur un objectif de 40 000).