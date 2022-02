14118. Caen : Les sapeurs-pompiers mobilisés contre la diminution des effectifs professionnels

Lutter contre le "monologue social" : Damien Devaux, du Syndicat Autonome des sapeur-pompiers professionnels, fait partie de la cinquantaine de sapeurs-pompiers mobilisés devant le Conseil Général, ce lundi 30 juin. L'objet du conflit : le vote d'un avenant pour modifier le SDACR, le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques. "Le SDACR définit le nombre de personnel dans le Calvados", explique Damien Devaux. "L'avenant, qui va être passé aujourd'hui, supprime le terme de "professionnel" dans la définition des personnes mobilisables", ce qui implique le risque d'une part de plus en plus importante prise par le volontariat par rapport au nombre de professionnels.

"En aucun cas un combat contre le volontariat"



Damien Devaux estime le volontariat "indispensable". Dans le Calvados, on compte quatre fois plus de volontaires (1800) que de professionnels. Mais il s'inquiète du fait "que le nombre de professionnels diminue", d'où cette demande commune à tous les syndicats de "conserver un socle important de SPP pour assurer les interventions au quotidien".

Car Wilfried Van Oost, SPP et secrétaire général adjoint de la CGT, juge cet amendement "dangereux pour la population et les sapeur-pompiers eux-mêmes." Dans un contexte général de diminution des effectifs, il s'insurge contre la "précarité" nouvelle du travail et contre une dégradation de la qualité des secours. "A la folie Couvrechef, les effectifs vont passer de 23 aujourd'hui à 17 pour le service de nuit." Des problèmes d'effectif et de qualification qui pourraient mener à une politique de secours "au rabais."



La rencontre entre le SDIS et la délégation de manifestants n'a pas abouti aux décisions escomptées, et la mesure a tout de même été votée. Malgré les sanctions possibles encourues, les sapeur-pompiers envisagent de continuer leur mouvement, débuté il y a un an.

Ecoutez Damien Devaux, qui explique en quoi cette mesure peut avoir des conséquences concrètes sur le système de secours.