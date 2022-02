Le festival Au Foin De La Rue, les 4 et 5 juillet

Plus d'une trentaine d'artistes se retrouveront pour la 15ème édition du festival Au Foin de la Rue à Saint Denis de Gastine ce 4 et 5 juillet. Au programme du raggae, du funk, de l'electro hip hop tout au long des deux jours du festival. Retrouvez : Morcheeba, La Rue Ketanou, Les Ogres de Barback, Winston Mc Anuff & Fixi, Deluxe, Naâman, High Tone, ST LÔ, Ky-Mani Marley et plein d'autres.

Tarifs : Billet 1 jour, 28.99 € / Pass 2 jours 44.10 €.

Toutes les informations à retrouver ici. Ecoutez Max programmateur du festival au micro Tendance Ouest.







