Voile, Alexis Loison est dans le coup

La dernière étape de la solitaire du figaro a commencé hier. Les skippers doivent faire la jonction entre les Sables D'olonnes (Vendée) et Cherbourg via le sud de l'Irlande. A l'issue de la première nuit de course, le manchois Alexis Loison encore en course pour un podium final était dans le coup.