Depuis ce week-end, Le Pays d'Ouche, à cheval sur l'Orne et sur l'Eure, mais aussi sur Basse et Haute Normandie, a une seule identité touristique, intitulée « Ouche en Normandie » : sur les territoires des Vallées du Merlerault, du canton de la Ferté Fresnel, du canton de Rugles, et des Pays de L'Aigle et de la Marche.

Intitulé commun, logo commun, communication commune papier et web, sur ce secteur de 37000 habitants, qui est le « coin de Normandie » le plus proche de la capitale, situé à moins de 150km de Paris.

Une quinzaine d'années d'effort ont été nécessaires à cet aboutissement.

Jean Sellier, président de la CDC du pays de L'Aigle et de la Marche :

Serge Delavallée, président de l'office de tourisme de l'Aigle: