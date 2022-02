Votre scooter Piaggio Zip à gagner sur Tendance Ouest

A l'occasion des soldes chez Evasion-Motobis à Saint Lô, Tendance Ouest vous offre le modèle Zip 50cm3 signé Piaggio.

Le moyen de locomotion le plus fun de l'été proposé par une marque qui excelle dans l'art de construire des produits de qualité. Ce modèle Italien embarque un moteur 2 temps performant, des roues montées en 10" pour se faufiler plus facilement dans le trafic urbain et un look intemporel.

Jouez par SMS avec le code TENDANCE au 7 11 12 pour tenter de le remporter.