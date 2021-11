Thibault Moulin ou le rêve de rester avec les pros

Dans le monde pas toujours rose du football professionnel, il est des trajectoires qui font plaisir. Celle du jeune milieu de terrain du Stade Malherbe, Thibaut Moulin, fait partie de celle-ci. Originaire de Flers et arrivé au centre de formation il y a six ans, il a goûté pour la première fois aux joutes de la Ligue 1 à Auxerre samedi dernier en remplaçant Damien Marcq à la 81e minute de jeu. Et il n'en est pas peu fier. "Je suis très fier d'avoir jouer en Ligue 1", affirme-t-il.

S'accrocher

Mais comme toute première, ce n'était pas forcément évident de trouver ses repères. "Surtout, j'étais pas mal stressé", concède-t-il. Ses deux buts en amical début septembre contre Angers à Coutances ont certainement contribué à lui permettre de rester dans le groupe professionnel, d'autant que les nombreuses blessures au sein de l'effectif ont joué en sa faveur. Et il sait qu'il peut compter sur les joueurs expérimentés du groupe pour lui donner quelques conseils, à l'image du capitaine Nicolas Seube. "Il ne faut surtout pas lui mettre la pression pendant la semaine", rappelle-t-il.

Habitué à jouer en CFA depuis 3 ans, Thibaut Moulin sait que le parcours est encore long pour faire une saison pleine au sein du groupe professionnel. Mais maintenant qu'il a gouté à la Ligue 1, il compte bien s'y accrocher.

