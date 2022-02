76540. Adopte un curé, primé deux fois, a fait le buzz

Pari réussi pour l'Eglise. Il y a plus d'un mois, les diocèses normands avaient remué la sphère médiatique en lançant une campagne intitulée Adopte un Curé. Le but : interpeller les 18-35 ans et les sensibiliser à l'importance du don à l'église. Le diocèse de Rouen rappelle qu'il fallait "sortir du langage habituel de l'Eglise afin d'adopter les modes de communications de cette génération."

Plus de 100 fidèles ont donné en ligne pour des dons allant de 2 à 2000 €. Au delà du cercle des chrétiens, plus de 60 000 visiteurs ont fréquenté le site.

Une performance qui a suscité l'admiration de l'Association Française des Fundraisers. Adopte un Curé a reçu le prix "Grande idée - petit budget" et le prix du public.