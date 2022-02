Une belle cérémonie était organisée ce jeudi 26 juin, pour célébrer la liberté du Cotentin. Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve, a été accueilli par le comte et la comtesse de Pontac, au château de Servigny, situé à Yvetot-Bocage, près de Valognes.

C'est là, à une vingtaine de kilomtètres de Cherbourg, que fut signée le 26 juin 1944 la reddition de la ville, par le général américain Lawton-Collins et le général allemand Von Schlieben.

Le ministre manchois a inauguré avec des représentants des ambassades la Pologne, de l'Allemagne et du Canada, une mosaïque de la paix réalisée par des enfants français et étrangers, avec l'association Apatchwork. Tout un symbole, pour Bernard Cazeneuve, qui était quelques heures plus tôt aux côtés de ses homologues européens pour débattre sur le terrorisme, lors du G6 à Barcelone :

Reddition de Cherbourg : hommage au château de Servigny (VIDEO) Impossible de lire le son.

Les enfants des écoles d'Yvetot-Bocage ont aussi chanté l'Hymne à la joie, hymne de l'Europe et de la Paix. Le ministre, les maires de Cherbourg et d'Yvetot-Bocage, l'ambassadeur du Canada ont procédé à des dépôt de gerbe, avant que ne retentisse la Marseillaise. Parmi les invités, Marcel Grandguillot, 90 ans, vétéran de la 2e division blindée du Général Leclerc... qui n'a pas hésité à se lever pour chanter l'hymne de la France :