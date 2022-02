20 ans de passion pour Belles et Bielles de Normandie

Et pas un de plus. “Nous avons fixé ce seuil de façon à garantir une ambiance très amicale, propice à l’échange entre les collectionneurs. Tout le monde se connaît”, se félicite Claude, président de Belles et Bielles de Normandie.



65 véhicules présentés au Rétro Festival



Tous réunis autour de leur passion pour les belles voitures et tout particulièrement pour les sportives et les modèles haut-de-gamme produits entre 1950 et 1970, ils se retrouvent à plusieurs reprises dans l’année à l’occasion d’événements ponctuels. Toutes les marques sont acceptées, même si les Anglaises représentent 70% de la collection, dont une grande majorité de Jaguar. Les samedi 21 et dimanche 22 juin, la majeure partie des membres était sur les routes de Touraine “pour fêter nos 20 ans. A chaque sortie, nous lions le culturel à notre passion”, indique Mireille, trésorière de l’amicale. “Nous nous aidons pour entretenir au mieux nos voitures, en nous donnant tout un tas de conseils. Nous organisons aussi de temps à autre des réunions techniques avec un ancien professeur en mécanique.”



Ces samedi 28 et dimanche 29 juin, ils seront du Rétro Festival de Caen pour présenter 65 des 160 véhicules composant la collection. Trois voitures de sport seront tout particulièrement mises à l’honneur. La Ford Mustang Fastback, la Cobra Daytona et la Ford GT 40 ouvriront notamment le circuit de la prairie le dimanche matin à partir de 9h30. “A elles trois, elles réunissent plus de 1 000 chevaux sous le capot”, se réjouit Claude.



Pratique. bellesetbielles.fr