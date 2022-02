Ce week-end c'est la fête St Pierre à Couterne

Cinquième édition déjà pour cette fête Saint Pierre nouvelle formule dont le succès est grandissant d'année en année. Ce sont maintenant plusieurs milliers de personnes qui se déplacent tous les ans pour le traditionnel grand feu de la Saint-Pierre (plus de 10 mètres de haut) et les concerts gratuits. Avec cette année "Soul Chickens" et "Le Pied de la Pompe". Le tout accompagné de diverses animations et fanfares de rues, vide-greniers et fête foraine.



Ecoutez, Lucien Duval, Président du Comité des fêtes de Couterne.

