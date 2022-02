Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 28 et 29 juin

MANCHE



La Banque Alimentaire de la Manche et l'association la ruche qui dit oui organisent une opération "Disco Salade" ce samedi sous le marché couvert de Saint-Lô à partir de 16h30. Le principe de la Disco Salade est le même que celui de la Disco Soupe : récupérer les fruits et les légumes invendus des marchés afin de confectionner des salades, qui sont ensuite redistribuées à tous gratuitement ou à prix libre. Le tout dans une ambiance musicale et festive. Tout le monde est invité à venir éplucher les légumes et préparer de délicieuses salades, sans oublier la dégustation gratuite à 19h. Pour lutter contre le gaspillage jusqu’au bout, les participants peuvent venir avec leur bol, épluche légumes et couverts.



Evénement ce dimanche à Avranches. Les eclats de rire vous donnent rendez-vous pour leur grande cavalcade à Avranches : 10 chars, 250 participants, 160 musiciens et chanteurs sur le thème des plus vieux métiers du monde.

Rendez-vous à 14h30 place Valhubert à Avranches pour le départ. Après la cavalcade : repas place de la mairie et grand bal populaire dès 21h30. Ouvert à tous et gratuit.



Le festival Ondes Sonores se déroule ce week-end à Agon-Coutainville. Samedi et dimanche vous pourrez écouter Chritophe Maé, Ben l'Oncle Soul, Oldelaf et bien d'autres, mais vous pourrez aussi profiter d'animations gratuites en journée. Les animations sont gratuites en journée, et réservez vos places pour les concerts en avance, c'est moins cher. Billetterie et programme sur www.ondes-sonores.com



Les Art'Zimutés ont 15 ans cette année. Le festival, qui fait la part belle aux musiques actuelles et à l'écologie, a lieu tout ce week-end sur les dunes de Collignon à Tourlaville avec Tendance Ouest. Retrouvez sur la scène du festival : Ayo, Zoufris Maracas, DJ Pfel, membre du groupe C2C, les Fatals Picards et plein d'autres. Sur place le pass 2 jours est à 25€ et c'est 20€ pour une journée. Le programme complet est à retrouver sur www.lesartzimutes.com



La Marine nationale participe aux commémorations et aux animations prévues dans le cadre du 70ème anniversaire de la libération de Cherbourg. Elle propose notamment des visites gratuites de la Goélette Belle Poule samedi et dimanche de 10h à 11h30 et de 14h à 17h, visites également du patrouilleur de service public de 10h à 12h et de 14h à 17h.



Réunion hippique ce dimanche sur l'hippodrome de Graignes. Courses au trot à partir de 13h. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les moins de 17 ans.



Le club de karting de Saint-Lô/Coutances organise ce dimanche sur le circuit de Lessay une épreuve du Trophée de Normandie. Vous allez y retrouver les meilleurs pilotes de la région. L’organisation compte sur la participation de près de 100 pilotes. L'entrée est gratuite.



CALVADOS

La 36ème randonnée des «Cinq Vallées» a lieu ce dimanche à Condé-sur-Noireau. Randonnée cyclotourisme de 50, 70 ou 100 km et randonnée VTT 35, 48, 55 ou 68 km, départ du marché couvert de Condé-sur-Noireau entre 7h45 et 8h30, ravitaillements sur les parcours. Renseignements sur le site : www.cycloconde14.fr



Jusqu'à dimanche, ce sont les championnats de France de voltige aérienne à Falaise. Ces championnats se soldent par la fête de la voltige aérienne ce samedi de 14h30 à 17h. Au programme épreuve freestyle des compétiteurs, démonstrations en vols d'avions ancien et patrouille de voltige.



Samedi et dimanche, c'est la 7ème édition du Rétro Festival sur l'hippodrome de la prairie à Caen. Lors de cette édition 2014, présence des véhicules du D-Day et de la Libération afin de rendre hommage au 70ème anniversaire du Débarquement en Normandie, célébration du 50ème anniversaire de la Mustang et grande fête avec une reconstitution, un bal des années 50, des animations musicales et spectacles. Plus d'infos sur www.retrofestival.fr



Depuis mercredi ce sont les soldes d'été dans toute la France. A Caen, à l'occasion du premier dimanche des soldes, les magasins du centre-ville sont exceptionnellement ouverts. Retrouvez la liste des commerces ouverts sur www.vitrines-caen.fr



ORNE



Jusqu'à dimanche c'est la 5ème édition du festival scènes ouvertes au Quai des arts à Argentan. Retrouvez le programme complet sur www.quaidesarts.fr



Samedi et dimanche le très beau site de Cerisy Belle Etoile vous accueille pour la 8ème édition du festival "Les Bichoiseries". Au programme : de nombreux artistes, des animations et un camping à dispostion des festivaliers. Sur scène vous verrez The Lanskies, Oldelaf, Les Wampas ou encore La Rue Kétanou. Retrouvez le programme complet sur www.bichoiseries.com



Dans le cadre de la Coupe du monde de football, le Centre culturel multimédia de Bernay donne rendez-vous au jeune public, ce samedi de 15h à 16h30, pour une animation «Au pays des jeux vidéo» à la logithèque.