Drame de Claville : c'est le père qui a tué son épouse et ses deux filles

C'est une séparation qui serait à l'origine du drame qui a frappé ce matin la petite ville de Claville. Le père aurait tué son épouse ainsi que ses deux filles et grièvement blessé son fils avant de se blesser lui-même légèrement.

Le père de famille, âgé de 38 ans, a semble-t-il agi car il ne supportait pas que sa femme s'apprête à le quitter. Il a tout de suite reconnu les faits et a été placé en garde à vue, mais devra être réinterrogé après avoir subi une opération chirurgicale. Conduit à l'hôpital, il a trois tendons de la main sectionnés et des plaies à l'abdomen apprend-on de l'Agence France Presse. Son fils serait entre la vie et la mort, gravement blessé à l'abdomen. Selon les enquêteurs, le drame se serait produit dans la nuit.

C'est le grand-père de la famille qui aurait donné l'alerte vers 8h30 ce matin s'inquiétant que la maison soit encore fermée et que personne ne réponde. Les pompiers, qui ont cassé un carreau pour pénétrer dans cette petite maison neuve de lotissement, tout au bout du bourg de Claville, vont être confrontés à une scène de crime atroce. La mère de famille, âgée de 36 ans est morte. Ils retrouvent le père de famille dans la chambre parentale, couché sur ses deux filles de 5 et 11 ans dont le corps est sans vie.

Enfin, ils trouvent dans la salle de bain l'adolescent de 15 ans, gisant dans son sang. Un drame qui a créé la stupeur dans cette petite commune de l'Eure.