Avenue de la glisse

Avenuedelaglisse.com est désormais l'un des leaders du marché des produits liés aux sports de glisse. Plus de 5 000 personnes viennent quotidiennement visiter ses pages.

Innover sans cesse :

Si l'aventure a débuté dans un garage, elle se poursuit désormais au centre d'affaires Letna de Cormelles-le-Royal, dans l'agglomération caennaise. “Nous travaillons avec près de 70 fournisseurs qui nous livrent en skates, planches de surf, vêtements streetwear, caméras embarquées et autres accessoires”, explique Florent Grandrie, l'un des deux co-gérants.

« Nous distribuons 90 % de nos produits en France ». Les boutiques traditionnelles liées à cette niche de la glisse demeurent les principaux concurrents d'Avenuedelaglisse.com. “Les magasins présents dans la rue ont bien développé leur vente par correspondance”, souligne Julie Vincent, sa compagne.

Toujours à “l'affut des nouveautés et des nouvelles disciplines”, Avenuedelaglisse.com traque les objets qui permettent de surprendre la clientèle. En ce moment, les trottinettes électriques ou les powerstriders, ces échasses urbaines, ont la cote. Parmi les autres produits “tendance”, figure un bracelet inspiré de la médecine chinoise et composé de deux pièces de métal germanium surchargées en ions négatifs. Il engendrerait pléthore d'effets positifs dont celui d'offrir à celui qui le porte, un meilleur équilibre... L'objet est si intriguant qu'il a été interdit dans les compétitions sportives de glisse. L'équilibre, Avenuedelaglisse l'a, quant à elle, assurément trouvé.







