Bonne table : Le Diner Red Rooster ou le renouveau du burger

Un restaurant aux accents très américains. Un de plus vous direz-vous. Et pourtant, le Diner Red Rooster parvient à nous embarquer Outre-Atlantique avec de très bons burgers.



Du choix à la carte



Si un menu fait quelque peu défaut, la carte n’en reste pas moins alléchante. Burgers, bagels, salades et hot-dog alimentent celle-ci. À midi ce vendredi, le soleil brille à souhait. Nous nous installons en terrasse. L’accueil est chaleureux et même si le Teor passe à deux pas du restaurant, on ne se sent pas importuné.

J’opte pour le burger Royal Red Rooster (9 €) composé d’un bun’s au sésame, de 120 g de bœuf, de laitue, tomate, oignon rouge et sauce moutarde légèrement sucrée. Le tout évidemment garni de frites maison. Ma voisine se laisse tenter par un hot-dog (5€ avec les frites).

Le tout est servi dans de petits paniers. Vient le moment de la dégustation : c’est délicieux. Les cuissons sont respectées, les frites sont savoureuses.

En dessert, je choisis un brownie, agrémenté d’une boule de glace à la vanille et de chantilly. Le tout est garanti “home made” et vraiment satisfaisant. Une nouvelle bonne adresse de restauration à la sauce américaine.



Pratique. Diner Red Rooster, 14-16 rue du Général Leclerc à Rouen. Tél. 02 76 61 42 43.