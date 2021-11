La réinsertion par le logement

'Nous faisons tout pour permettre aux ceux qui ont des tout petits revenus d'accéder au logement dans le but de se réinsérer et pouvoir retrouver du travail”, explique Béatrice Le Pargneux, chargée de mission de l'association.



Des fonds grâce à l'épargne solidaire

Habitat et Humanisme est en partie financé grâce aux intérêts générés par l'épargne solidaire sur le département ainsi que par des actions menées localement, notamment des ventes de bougies et de portes-clés. Ce qui permet à l'association d'être propriétaire d'une trentaine de F1 et de F2 sur l'agglomération caennaise. En comptant les logements de propriétaires privés, 70 personnes ont pu trouver un toit. En lien avec les services sociaux, la cinquantaine de bénévoles oeuvre aussi pour accompagner les personnes seules ou les familles monoparentales à s'approprier un appartement, disposer d'un minimum de meubles, ou bien connaître le quartier.

Pratique. Habitat et Humanisme, 18 rue de la Girafe à Caen. Tél. 02 31 84 62 52.



