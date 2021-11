Des vêtements de rêve

Normal qu'Anne ait choisi d'appeler son enseigne de prêt-à-porter homme et femme 'Sweet Dreams”. La jolie boutique se divise en deux espaces, une pièce principale aux couleurs chaudes qui présente les collections et une autre, plus intime tout en étant lumineuse, pour l'essayage. Dixit, Lola Espeleta, Desigual, UMM : les marques proposées en magasin sont toutes des coups de coeur.

Pratique. Sweet Dreams, 33 rue Ecuyère, 02 31 80 33 67.



