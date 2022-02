Un fabricant de crêpes crée 6 emplois à Alençon

Anciens cadres dirigeants chez un des leaders bretons de l'industrie agroalimentaire, Pascal Enault et Jean-Yves Pierre ont quitté cette société en 2012 et se sont portés acquéreurs d’une société des Côtes-d’Armor, La Galette de Broöns, spécialisée dans la fabrication de crêpes et galettes ultra-fraîches. Lors de cette reprise, la société affichait un chiffre d’affaires de 900000 €.

1,3 M€ moins d’un an plus tard, avec 4,5 millions de crêpes et galettes fabriquées, et vendues dans les 10 à 12 heures qui suivent leur fabrication, dans les grandes et moyennes surfaces de Bretagne ; au marché d'intérêt national de Rungis, en Basse-Normandie et dans les Pays de Loire

L'entreprise évolue dans les circuits courts, avec des matières premières 100% d'origine française, en privilégiant au maximum les approvisionnements locaux.

Les 2 dirigeants qui souhaitent fabriquer au cœur de leur zone de chalandise, veulent développer leur activité en se rapprochant de leurs clients en Normandie et Pays de la Loire, d'où cette implantation dans l’Orne : rue de Verdun, à Alençon, dans un bâtiment qui appartenait à la Communauté Urbaine d'Alençon, avec une unité de fabrication et une boutique d’usine située à l'étage.

Cette entreprise va créer 6 postes dans un premier temps, en espérant atteindre une dizaine d’employés dans 1 an.

(Source : Orne développement).