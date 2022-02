Un habitant de Subles flashé : mais ce serait un homonyme !

C'est une histoire kafkaïenne qu'est en train de vivre Jean-Marc Mauger, un habitant de la commune de Subles, à proximité de Bayeux. L'homme, agent SNCF, serait victime d'une erreur administrative, pas très grave, mais très pénible !



Tout commence le 21 août 2013 à 22h20, à 950 km de chez lui, sur la commune de Quillan, dans l'Aude. Un dénommé Mauger, mais Jean-Louis, né le 14 juillet 1961 à Rennes et domicilié à Quillian, commet une infraction au Code de la Route, un excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h. Il en est conscient et reconnaît l’infraction. A réception de l’avis de contravention, il s’acquitte même de la contravention et s'attend à perdre 3 points.



Mais quelques jours plus tard, le 17 septembre, c'est un autre Mauger, Jean-Marc celui-ci, né aussi le 14 juillet 1961, non pas à Rennes mais à Bricqueville dans le Calvados, et domicilié à Subles, à 950 km du domicile de l’auteur de l’infraction, qui perd 3 points pour un excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h commis le 21 août 2013 à 22h20 sur la commune de Quillan. Commune dans laquelle il n'a jamais mis les pieds ni les roues de sa voiture...



Selon l'Andevi, une association de défense des conducteurs, Jean-Marc Mauger a depuis multiplié les courriers et les demandes auprès des préfectures du Calvados et de l’Aude, et même du Président de la République, joignant une attestation de son employeur le dédouanant de toute infraction. En vain...